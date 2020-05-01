Жители Мурманской области споют "День Победы" на балконах своих домов на 9 Мая

ТАСС, 1 мая. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова предложил жителям области 9 Мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе спеть на своих балконах песню Владимира Харитонова и Давида Тухманова "День Победы", сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Жителям области предложили 9 мая в 19 часов после всероссийской минуты молчания открыть окна домов или выйти на балконы и всем вместе исполнить песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова "День Победы". Трансляция акции будет организована на телеканале "ТВ-21", радиостанции "Большое радио" и в группе проекта", - говорится в сообщении.

Северянам предложили пригласить к участию в акции соседей, провести видеосъемку.

Акция пройдет при поддержке Министерства культуры Мурманской области, Общероссийского народного фронта и команды "Молодежка ОНФ", телекомпании "ТВ-21", радиостанции "Большое радио".