Воробьев поручил обеспечить запас масок в аптеках Подмосковья

Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: причиной ложноотрицательных тестов на COVID-19 может быть некачественный мазок

По словам президента АО "Медицина", при сомнениях в результатах анализа можно дополнительно сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции

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