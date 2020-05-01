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Воробьев поручил обеспечить запас масок в аптеках Подмосковья

Кроме того, по поручению губернатора региона, органы ФАС будут контролировать цены на средства защиты органов дыхания

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил аптечным организациям, расположенным в регионе, обеспечить запас медицинских масок, а органам ФАС - контролировать цены на них. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства Московской области.

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"Аптечным организациям, расположенным на территории Московской области: обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания; принять меры по поддержанию цен на маски и иные средства защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.

Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски.

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