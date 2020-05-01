В Великобритании из-за последствий коронавируса умерли более 27 тыс. человек

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Количество умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 27,5 тыс. Об этом объявил в пятницу на брифинге в Лондоне глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"У 177 454 человек анализ на заражение коронавирусом оказался положительным. Это на 6 201 человека больше, чем днем ранее. 15 111 человек в настоящий момент находятся в больницах страны с коронавирусом и 27 510 человек, к сожалению, умерли", - сказал министр.

Число летальных исходов выросло за сутки на 739. Днем ранее умерли 674 человека. За исключением выходных, когда данные из больниц часто с опозданием поступают в Минздрав, что отражается на статистике, данный показатель в последние дни колеблется вокруг отметки в 600-700 смертей в сутки, медленно снижаясь.

В ходе ежедневного брифинга Хэнкок сообщил о том, что за последние сутки в королевстве было проведено больше 120 тыс. анализов на заражение коронавирусом. Таким образом, подчеркнул министр, правительство вышло на установленный в начале прошлого месяца целевой показатель в 100 тыс. анализов в сутки. За несколько недель в стране были развернуты три крупные лаборатории для обработки образцов.

С 23 марта в Великобритании действует карантин и пока неизвестно, когда его начнут снимать. Несмотря на то, что пик эпидемии в стране был преодолен, в британском правительстве предупреждают, что слишком раннее или чрезмерное ослабление введенных ограничений приведет ко второй волне эпидемии, что еще больше навредит системе общественного здравоохранения и экономике королевства. Как напомнил глава Минздрава, чтобы начать снимать ограничения необходимо, чтобы британские больницы были полностью готовы справляться как с повседневной, так и с дополнительной нагрузкой, темпы распространения болезни существенно замедлились и значительно упало суточное число смертей, была полностью решена проблема нехватки средств индивидуальной защиты в больницах, а также исчезла угроза второго пика эпидемии. Ожидается, что о продлении текущих ограничений или ослаблении карантина в Великобритании будет объявлено 7 мая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.