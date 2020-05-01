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Пандемия коронавируса нового типа

Провинции Канады начали смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения

Речь идет о провинциях Альберта и Остров Принца Эдуарда

ОТТАВА, 1 мая. /ТАСС/. Провинции Альберта и Остров Принца Эдуарда с 1 мая начали смягчать введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом в пятницу сообщается на официальных сайтах правительств этих регионов.

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В частности, на Острове Принца Эдуарда с 1 мая гражданам разрешено гулять в парках, рыбачить, играть в гольф, а также собираться в группы до пяти человек. Открываются стоматологические клиники, вновь принимают пациентов окулисты, ортопеды и физиотерапевты. В Альберте также в пятницу открылись парки, населению разрешили кататься на лодках, а в субботу здесь заработают поля для игры в гольф.

При этом в этих регионах совершенно разная ситуация с числом заразившихся и умерших. Если на Острове Принца Эдуарда было зафиксировано всего 27 случаев (24 заболевших уже выздоровели) и ни одного летального исхода, то в Альберте заразились более 5,3 тыс. человек (1,9 тыс. из них выздоровели) и 89 умерли.

Планы по постепенному снятию ограничений подготовили все 10 канадских провинций, в отличие от трех северных арктических территорий Канады, которые до сих пор не объявляли о смягчении рестрикций. В Нью-Брансуике уже открылись общественные пляжи. С 4 мая ограничения начнут снимать провинции Квебек, Манитоба и Саскачеван. Квебек на данный момент является единственной провинцией, объявившей об открытии с 11 мая детских садов и начальных школ, при этом именно этот регион больше всех пострадал от пандемии: более 27,5 тыс. заразившихся и 1 859 умерших.

Власти Ньюфаундленд и Лабрадора с 11 мая разрешат населению рыбачить, охотиться, играть в гольф, а также в этом регионе откроются адвокатские конторы. Во всех указанных провинциях в течение мая будут отменяться все больше и больше ограничений. Например, людям разрешат собираться в небольшие группы по 10-15 человек, откроются кафе и рестораны при условии их заполнения клиентами до 50%, магазины одежды, спортивных товаров, ювелирных украшений, заработают парикмахерские, маникюрные салоны и другие предприятия малого бизнеса. При этом по-прежнему нужно будет соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования.

Власти Британской Колумбии, Новой Шотландии и Онтарио подготовили дорожные карты, но конкретных сроков по снятию ограничений еще не объявляли. Как ожидается, это будет сделано в самое ближайшее время.

Текущая ситуация в Канаде

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились 53,6 тыс. человек, 3 223 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены теперь во всех 13 канадских регионах, в четверг первый инфицированный был выявлен на арктической территории Нунавут. Больше всего заразившихся в провинциях Квебек (27 538), Онтарио (16 608) и Альберта (5 355). Тест на наличие коронавируса в Канаде прошли 832,2 тыс. человек, 22 тыс. из заболевших выздоровели.

28 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее он информировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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КанадаПандемия коронавируса нового типа
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