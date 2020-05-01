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75-летие Победы

Посольство России в Италии запустило онлайн-выставку, посвященную 75-летию Победы

В диппредставительстве рассказали, что планировали открыть ее к памятной дате в Риме, но выставку пришлось перевести в цифровой формат из-за ситуации вокруг пандемии

РИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Посольство России в Италии запустило на своих страницах в социальных сетях виртуальную выставку "Советские партизаны в Италии". Экспозиция, рассказывающая о совместной борьбе итальянцев и советских солдат с фашизмом и нацизмом, подготовлена Российским историческим обществом к 75-летию Победы.

Как корреспонденту ТАСС рассказали в пятницу в дипломатическим представительстве, ежедневно вплоть до 9 мая будет публиковаться по одной "главе" из истории движения Сопротивления в Италии и участии в нем советских солдат, бежавших из нацистского плена. "Ранее эта выставка уже прошла в городе Бари, и мы планировали открыть ее к памятной дате в Риме, но нынешняя ситуация вокруг пандемии изменила все планы. Выставка была переведена в цифровой формат", - пояснили в посольстве.

Экспозиция охватывает период с 1942 года, когда в Италии появились первые военнопленные, до 1945 года, когда партизанским отрядам удалось освободить несколько городов еще до прихода союзных войск. Рассказ о вкладе советских солдат в партизанское движение в разных областях сопровождается редкими архивными материалами, фотографиями и свидетельствами тех лет. Всего в рядах итальянских партизан сражались до 5 тыс. советских солдат из числа военнопленных. Около 800 из них погибли и захоронены в итальянской земле. Ежегодно к этим могилам, часто братским, 9 мая возлагаются цветы. В этом году эти церемонии пройдут с минимальным числом участников, предупредили дипломаты.

Италия начинала Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. Но за два года до кее окончания, когда с союзниа Адольфа Гитлера Бенито Муссолини были сняты полномочия премьер-министра, натал Апеннинах со действовать движение Сопротивления, инициировавшее национально-освободительную войну. Заключительным ее аккордом стало апрельское восстание 1945 года, в результате которого партизанам удалось освободить от фашистских оккупантов сотни городов северной и центральной Италии еще до прихода союзных войск. Муссолини был казнен партизанами при попытке бегства в Швейцарию 28 апреля. 25 апреля в Италии отмечают День освобождения и чествуют участников партизанского движения, память о котором хранит Национальная ассоциация итальянских партизан.

Теги
ИталияРоссия75-летие Победы
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