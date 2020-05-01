В Кисловодске полицейский пострадал из-за водителя, который пытался уйти от погони

ПЯТИГОРСК, 1 мая. /ТАСС/. Полицейский пострадал в Кисловодске из-за действий водителя, который ездил без прав и пытался уйти от погони. Нарушитель задержан, в отношении него собраны административные материалы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

"В Кисловодске наряд ДПС остановил транспортное средство. Когда автоинспектор попытался открыть дверь машины, водитель резко начал движение, тем самым оттолкнув сотрудника, который упал на землю. Полицейские организовали преследование. Водитель игнорировал законные требования автоинспекторов и, прибавляя скорость, пытался скрыться", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате произошедшего один из автоинспекторов с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Отмечается, что при блокировке машины водитель резко сдал назад, повредив патрульный автомобиль и попытался развернуться, чтобы уехать. Один из сотрудников выстрелил в воздух и по колесам машины, пострадавших нет. При задержании водитель оказал сопротивление полицейским.

"Документов у молодого человека при себе не оказалось. В ходе проверки выяснилось, что 23-летний водитель в 2017 году Кисловодским мировым судом был лишен права управления транспортными средствами на 2 года за нетрезвое вождение. По истечении срока водительское удостоверение он не восстановил. Молодому человеку предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении на состоянии опьянения, он отказался", - сказано в пресс-релизе.

Ведомство сообщает, что в отношении него собрали административные материалы по ч. 1 ст. 19. 3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), ч. 1 ст. 12. 25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), ч. 2 ст. 12. 26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ.