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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Ирландии анонсировал поэтапный план снятия карантинных ограничений

Лео Варадкар заявил, что ограничения будут сниматься с 18 мая

ДУБЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Правительство Ирландии приняло решение начать поэтапное снятие карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге по итогам специального заседания кабинета министров премьер Лео Варадкар.

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Глава правительства заявил, что действующие с 28 марта ограничения будут сниматься поэтапно начиная с 18 мая. "Нам нужны еще две недели для того, чтобы еще больше ослабить динамику распространения вируса", - пояснил он. Продолжительность каждого из пяти этапов будет составлять три недели - этот срок выбран с учетом учетом протяженности инкубационного периода коронавируса для того, чтобы иметь возможность реагировать на вероятные новые вспышки эпидемии. "Такие риски существуют, и мы будем готовы в случае необходимости быстро сделать шаг назад", - сообщил Варадкар.

Премьер объявил, что уже с 5 мая в отношении некоторых действующих ограничений будут введены послабления. Люди в возрасте 70-лет и старше, которые должны были находится в строгой домашней самоизоляции, смогут выходить из дома, избегая, однако, близкого контакта с другими людьми. Радиус передвижения всех граждан возле дома будет расширен с нынешних двух до пяти километров.

С 18 мая будут открыты промтоварные магазины, ремонтные мастерские, цветочные магазины, все люди, работающие на открытом воздухе, смогут полностью вернуться к своей деятельности. Также будут разрешены занятия спортом в небольших группах при условии соблюдения социальной дистанции в два метра. На заключительном этапе планируется открыть дошкольные детские учреждения, рестораны, бары, кафе, кинотеатры и фитнес-клубы. Занятия в школах возобновятся с началом нового учебного года - в первых числах сентября.

"Вирус до неузнаваемости изменил нашу жизнь. Но пройдем этот путь вместе как единая нация и обязательно почтим память всех, кто потерял свои жизни. Осталось подождать совсем недолго, в один из летних вечеров мы сможем снова встретиться со своими друзьями", - подытожил свое выступление премьер-министр. Уже около недели в Ирландии отмечается ниспадающая динамика как по новым случаем заражения, так и по числу летальных исходов, связанных с коронавирусом. На утро пятницы по данным Национальной санитарной службы в стране зарегистрировано 20 833 подтвержденных случаев инфицирования, за время эпидемии вирус унес жизни 1 265 человек.

Теги
ИрландияВарадкар, ЛеоПандемия коронавируса нового типа
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