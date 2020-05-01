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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 37 человек с коронавирусом

Таким образом, число умерших от коронавируса в столице достигло 695
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© Денис Гришкин/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Всего в столице умерли 695 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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