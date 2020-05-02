{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 55 тыс. человек

Темпы роста числа инфицированных в стране увеличиваются второй день подряд

ОТТАВА, 2 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде увеличилось за сутки на 1 825 до 55 061. Об этом сообщил в пятницу Минздрав.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Темпы роста числа инфицированных в стране увеличиваются второй день подряд, в четверг их было зафиксировано 1 639. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (28 648), Онтарио (16 608) и Альберта (5 573).

Тест на наличие коронавируса прошли 832,2 тыс. человек, 22,7 тыс. из ранее заболевших выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 3 391 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены теперь во всех 13 канадских регионах, в четверг первый инфицированный был выявлен на арктической территории Нунавут.

Во вторник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он проинформировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при COVID-19 минимум наличных и гаджеты
Эксперты также советуют в условиях распространения коронавируса быть готовым к ситуации, связанной к резким и внезапным ухудшением состояния здоровья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС