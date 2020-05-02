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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 270 россиян вылетели из Нью-Дели в Россию

В Индии еще остаются 3 609 граждан РФ, пожелавших вернуться на родину
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© Евгений Пахомов/ТАСС​

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая. /ТАСС/. Более 270 пассажиров зарегистрировались на вывозной рейс, который вылетел в субботу из столицы Индии Нью-Дели в Санкт-Петербург и Москву с россиянами на борту. Об этом сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Сегодня специальным рейсом "Аэрофлота", вылетевшим по маршруту Нью-Дели - Санкт-Петербург - Москва, Индию покинули 273 человека, которые ранее заявили о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг. Среди пассажиров четыре маленьких ребенка без места. Также среди вылетевших есть гражданин Белоруссии, гражданин Молдавии и гражданин Индии - муж россиянки", - сказал Федоров.

Он отметил, что в течение месяца посольство оказывало российским гражданам поддержку, в том числе финансовую. 130 человек поселили в отеле, где они бесплатно жили и питались, а нуждающимся была оказана медицинская помощь. "МИД Индии, генеральный директорат гражданской авиации оказали особое содействие в организации рейса. Не остались в стороне и представительства российских компаний в Индии, таких как Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Ростех, РСК МиГ, РЖД Интернэшнл и Росатом. В это трудное время они выделили существенную финансовую помощь россиянам", - добавил дипломат.

У входа в международный аэропорт им. Индиры Ганди посольство развернуло пункт питания, где все вылетающие пассажиры смогли получить горячий ужин. Врач посольства проверил перед вылетом температуру всех пассажиров.

"Мы здесь, в Нью-Дели, сидим с 25 марта! И уже потеряли счет дням. Спасибо, что посольство помогло с гостиницей, но очень хочется домой. Мы знаем, что в России придется проходить карантин, но все же дома лучше. Я часто езжу в Индию, люблю город Ришикеш, где занимаюсь йогой. Но эта поездка запомнится надолго!", - сказала перед вылетом корреспонденту ТАСС россиянка, представившаяся Людмилой. В свою очередь, вылетающий домой мужчина по имени Петр рассказал, что счастлив тому, что возвращается в Россию. "Главное, что мы возвращаемся. И спасибо всем тем дипломатам, которые нам помогали. Но хочется наконец вернуться к русским друзьям, к русской кухне! Даже не знаю, когда соберусь в Индию еще раз", - сказал он.

По данным посольства, всего из столицы Индии с марта было вывезено 1 067 человек, из штата Гоа - 1 217 россиян. Всего из Индии за это время вылетели 2 284 человека, но в стране еще остаются 3 609 россиян, пожелавших вернуться на родину.

Теги
ИндияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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