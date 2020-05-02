Военнослужащие России и Италии провели дезинфекцию медучреждений в городе Брешиа

БЕРГАМО /Италия/, 2 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие, направленные в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, провели совместно с итальянскими коллегами дезинфекцию нескольких медучреждений в итальянском городе Брешиа. В мероприятиях приняли участие более 30 военнослужащих и 7 единиц специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.

Руководство и персонал пансионатов для пожилых людей встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

"Это очень необходимо для восстановления работы пансионата. Мы очень благодарны вам за то, что вы согласились нам помочь, - отметил директор пансионата Cassa di Industria Фонтано Федерико. - Пандемия поразила многие города и страны и сами мы бы не справились. У нас в госпитале все начиналось постепенно, но потом пандемия превратилась в катастрофу, когда люди начали заболевать каждый день".

Стефания Маскони, директор пансионата Casa di Dio, отметила, что "проблема распространения коронавируса затронула не только один город, не только один регион, не только одну страну, а весь мир". "Поэтому очень важно бороться с этой проблемой, а совместная работа России и Италии - пример остальным. То, что мы смогли вместе скооперироваться, сработаться и выполнять поставленные задачи - это очень важно. Главным образом для людей, находящихся в пансионатах, абсолютно для каждого пациента, важна обработка, так как она дает уверенность, силы жить дальше и бороться с болезнью", - сказала она.

В праздничные дни мая работы по проведению дезинфекционных мероприятий, деятельность врачебно-сестринских бригад и специалистов мобильного лабораторного комплекса продолжатся в полном объеме, отметили в российском военном ведомстве.

Всего российскими специалистами совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 105 зданий и сооружений, более 1 млн кв. м внутренних помещений и более 300 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.