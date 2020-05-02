В Забайкалье ввели обязательный масочный и пропускной режим

ЧИТА, 2 мая. /ТАСС/. Обязательный масочный режим всей территории Забайкалья и пропускной - на территории Читы и Читинского района введен в крае со 2 мая по распоряжению главы региона Александра Осипова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Со 2 мая ношение защитной маски, которая снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, стало обязательным при посещении общественных мест в крае, в том числе дворов и детских площадок. Также со 2 мая жители Читы и Читинского района смогут подтверждать законность своего нахождения вне места проживания с помощью цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для получения цифровых пропусков гражданин заполняет и направляет заявление с использованием единого портала госуслуг или мобильного приложения "Госуслуги СТОП коронавирус". После этого на экране устройства отобразится временный цифровой пропуск в виде QR-кода и 16-значного номера. Цифровые пропуска можно скачать или распечатать, либо просто записать для предъявления уполномоченным должностным лицам, контролирующим соблюдение правил самоизоляции.

В настоящий момент в Забайкалье 167 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие доставлены в медучреждения. Всего выздоровели и выписаны из больниц 49 человек.