Более 1 тыс. граждан РФ вернулись из Индонезии в апреле

СИНГАПУР, 2 мая /ТАСС/. Более 1 тыс. россиян вернулись из Индонезии в прошлом месяце. Об этом говорится в размещенном в субботу в Facebook сообщении посольства РФ.

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"При тесной координации российских министерств и ведомств во главе с оперативным штабом при правительстве России и посольства удалось возвратить из Индонезии 1 081 человека", - говорится в заявлении.

"Вывозные рейсы из Денпасара (остров Бали) в различные регионы нашей страны осуществлялись авиакомпаниями "Россия", "Якутия" и Utair, - уточнили в посольстве.

В дипмиссии также напомнили, что "следующий вывозной рейс запланирован на 3 мая".