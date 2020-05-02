Подсветка телебашни Якутска станет пульсирующей в поддержку врачей, борющихся с COVID-19

ТАСС, 2 мая. Красная подсветка телебашни Якутска в субботу на час станет пульсирующей в такт биению сердца, сообщает в официальном Telegram-канале оперативный штаб Республики Саха (Якутия).

"Сегодня, 2 мая в поддержку врачей подсветка на телебашне Якутска будет пульсировать красным цветом, имитируя биение сердца. Подсветка башни будет подключена с 21:00 до 22:00 часов по якутскому времени (с 15:00 до 16:00 мск). Таким способом решено поддержать боевой дух всех медработников, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, спасают жизни и ежедневно совершают подвиги, как настоящие герои", - говорится в сообщении штаба.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте.

По данным на 1 мая в Якутии зарегистрировано 229 случаев коронавируса, 35 человек полностью выздоровели. Умерли трое заболевших.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.