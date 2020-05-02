{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 100 россиян вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву

Как сообщили в посольстве РФ в Германии, работа российских загранучреждений в стране по возвращению россиян на родину будет продолжена

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более сотни россиян вылетели на вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот" из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом говорится в размещенном в ночь на субботу в Facebook сообщении посольства РФ в Германии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня, 1 мая 2020 года, 106 граждан России, проживающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов страны, вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву (Шереметьево) на вывозном рейсе "Аэрофлота", - отмечается в сообщении.

Дипломаты поблагодарили российское и германское внешнеполитические ведомства за "слаженное и эффективное взаимодействие, которое сделало этот рейс возможным".

В дипмиссии также отметили, что работа российских загранучреждений в ФРГ по возвращению остающихся в Германии россиян будет продолжена.

Теги
ГерманияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Забайкалье ввели обязательный масочный и пропускной режим
В регионе зафиксировали 167 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС