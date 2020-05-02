Более 100 россиян вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более сотни россиян вылетели на вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот" из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом говорится в размещенном в ночь на субботу в Facebook сообщении посольства РФ в Германии.

"Сегодня, 1 мая 2020 года, 106 граждан России, проживающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов страны, вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву (Шереметьево) на вывозном рейсе "Аэрофлота", - отмечается в сообщении.

Дипломаты поблагодарили российское и германское внешнеполитические ведомства за "слаженное и эффективное взаимодействие, которое сделало этот рейс возможным".

В дипмиссии также отметили, что работа российских загранучреждений в ФРГ по возвращению остающихся в Германии россиян будет продолжена.