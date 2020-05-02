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В Петербург из Индии прибыл вывозной рейс с россиянами

На самолете находятся 273 человека, в том числе четыре ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс для россиян, застрявших в Индии из-за пандемии коронавируса и приостановки международного авиасообщения, совершил посадку в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

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"Прибыл", - значится в статусе рейса.

Рейс "Аэрофлота" вылетел в субботу из аэропорта Нью-Дели. На борту лайнера, по данным заведующего консульским отделом посольства России в Индии Андрея Федорова, находятся 273 человека, которые ранее заявили о том, что хотят вернуться в РФ.

Среди пассажиров рейса есть четыре ребенка, а также несколько граждан иностранных государств - Белоруссии, Молдавии и мужчина из Индии, который является супругом россиянки.

После высадки части пассажиров в Пулково самолет направится в Москву.

Теги
ИндияРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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