{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор сообщил о снижении пассажиропотока в Крыму из-за ограничений для приезжих

В связи с пандемией коронавируса прибывающих в регион туристов обязывают проходить изоляцию в обсерваторе в течение 14 дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток в Республику Крым снизился на фоне ужесточения мер, введенных властями для прибывающих из других регионов России, а также с Украины, сообщил в субботу замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Власти Крыма продлили действующий в республике режим повышенной готовности из-за пандемии до конца майских праздников и обязали с 1 мая всех приезжающих из других регионов, а также из-за рубежа, проходить изоляцию в обсерваторе на 14 дней. В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности.

"В Республику Крым за минувшие сутки прибыло чуть больше 2 тыс. человек, это на 500 человек примерно меньше, чем за предыдущие сутки. Авиасообщение - 677 человек, железнодорожным транспортом - 124, по Крымскому мосту - 1 200 человек. Помещены в изоляторы из приезжих три человека с железнодорожного вокзала, с аэропорта - пять, с автомобильных пунктов пропуска - девять. Еще пятеро, прибывшие в аэропорт, купили обратные билеты и улетели домой", - сообщил Крутиков.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 891 человек, под динамическим наблюдением на дому - 980 человек, изолировано в обсерваторы - 789 человек. По данным Роспотребнадзора, в целом в регионе выявлено 104 носителя коронавируса, выздоровели - 38 человек.

Теги
УкраинаРоссияКрымСевастопольПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Перинатальный центр в Первоуральске закрыли на карантин из-за заражения сотрудника
Пациенток медучреждения перевели в перинатальный центр Екатеринбурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС