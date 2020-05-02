Роспотребнадзор сообщил о снижении пассажиропотока в Крыму из-за ограничений для приезжих

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток в Республику Крым снизился на фоне ужесточения мер, введенных властями для прибывающих из других регионов России, а также с Украины, сообщил в субботу замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Власти Крыма продлили действующий в республике режим повышенной готовности из-за пандемии до конца майских праздников и обязали с 1 мая всех приезжающих из других регионов, а также из-за рубежа, проходить изоляцию в обсерваторе на 14 дней. В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности.

"В Республику Крым за минувшие сутки прибыло чуть больше 2 тыс. человек, это на 500 человек примерно меньше, чем за предыдущие сутки. Авиасообщение - 677 человек, железнодорожным транспортом - 124, по Крымскому мосту - 1 200 человек. Помещены в изоляторы из приезжих три человека с железнодорожного вокзала, с аэропорта - пять, с автомобильных пунктов пропуска - девять. Еще пятеро, прибывшие в аэропорт, купили обратные билеты и улетели домой", - сообщил Крутиков.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 891 человек, под динамическим наблюдением на дому - 980 человек, изолировано в обсерваторы - 789 человек. По данным Роспотребнадзора, в целом в регионе выявлено 104 носителя коронавируса, выздоровели - 38 человек.