Попова рассказала, зачем для испытания вакцины от коронавируса создают специальных мышей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Специальные биологически безопасные мыши, которых создает Государственный научный центр "Вектор", чувствительны к коронавирусу в отличие от обычных мышей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде " Опасный вирус " на телеканале "Россия-1".

"Оказалось, что мыши, вот те обычные мыши, о которых вы говорите, к сегодняшнему вирусу не чувствительны. Они не дают развития клиники, и, соответственно, мы не можем понять, лекарство будет помогать, если мы делаем на мышах, будет помогать вакцина, будет ли она эффективна. Поэтому создают специальных мышей, которых изменяют должным образом, и которые начинают реагировать так же, как человек", - сказала она.

Попова подчеркнула, что процесс создания мышей никак не повлияет и не замедлит сроки разработки вакцины и ее исследования.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию биологически безопасных мышей, чувствительных к заражению новой коронавирусной инфекцией. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.