Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов до 7 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство коммуникации и связи опубликовало предварительный график вывозных рейсов на период со 2 по 7 мая. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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Авиакомпания "Аэрофлот" 2 мая намерена вывезти россиян рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, Пхукет - Уфа - Ростов-на-Дону, а 4 мая "Аэрофлот" планирует вывозные рейсы Берлин - Казань - Новосибирск, Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лос-Анджелес - Москва. На 5 мая у "Аэрофлота" запланирован рейс Анталья - Ростов-на-Дону - Уфа, на 6 мая - Шанхай - Санкт-Петербург - Москва, а 7 мая компания выполнит рейс Токио - Владивосток - Санкт-Петербург - Москва.

"Уральские авиалинии" 2 мая планируют вывезти россиян рейсом Пхукет - Ростов-на-Дону/Сочи, на 3 мая запланирован вылет по маршруту Ереван - Сочи, 4 мая готовится рейс Душанбе - Сургут - Екатеринбург, а 6 мая ожидается рейс Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург.

Также 3 мая вывозной рейс намерена провести авиакомпания "Россия" (Денпасар - Санкт-Петербург - Москва), 4 мая "Аврора" планирует вывозной рейс Камрань - Владивосток, а 5 мая, согласно опубликованному графику, рейс Камрань - Санкт-Петербург - Москва выполнит Azur Air.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.