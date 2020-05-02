{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов до 7 мая

Их выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Россия", "Аврора" и Azur Air
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство коммуникации и связи опубликовало предварительный график вывозных рейсов на период со 2 по 7 мая. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Авиакомпания "Аэрофлот" 2 мая намерена вывезти россиян рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, Пхукет - Уфа - Ростов-на-Дону, а 4 мая "Аэрофлот" планирует вывозные рейсы Берлин - Казань - Новосибирск, Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лос-Анджелес - Москва. На 5 мая у "Аэрофлота" запланирован рейс Анталья - Ростов-на-Дону - Уфа, на 6 мая - Шанхай - Санкт-Петербург - Москва, а 7 мая компания выполнит рейс Токио - Владивосток - Санкт-Петербург - Москва.

"Уральские авиалинии" 2 мая планируют вывезти россиян рейсом Пхукет - Ростов-на-Дону/Сочи, на 3 мая запланирован вылет по маршруту Ереван - Сочи, 4 мая готовится рейс Душанбе - Сургут - Екатеринбург, а 6 мая ожидается рейс Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург.

Также 3 мая вывозной рейс намерена провести авиакомпания "Россия" (Денпасар - Санкт-Петербург - Москва), 4 мая "Аврора" планирует вывозной рейс Камрань - Владивосток, а 5 мая, согласно опубликованному графику, рейс Камрань - Санкт-Петербург - Москва выполнит Azur Air.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В РПЦ заявили, что дезинфекция при богослужениях может сохраниться после пандемии
Ранее Священный синод РПЦ утвердил инструкцию настоятелям приходов и монастырей, в которой предписывается в том числе усиление санитарных мер при совершении таинств крещения, причастия и соборования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС