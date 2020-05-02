Собянин: москвичи относились к опасности коронавируса в первое время серьезнее, чем сейчас

"Первое время я видел, что все-таки большее количество москвичей относились к этой опасности даже более серьезно, чем, скажем, вот в последние дни", - сказал Собянин в субботу в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24". Он назвал такую ситуацию естественной и связал ее с некоей психологической усталостью людей.

"На мой взгляд, это естественно, потому что приходит некая психологическая усталость, когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что все уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам - ничего не происходит", - пояснил мэр.

По его мнению, также сказываются и погодные условия. "К тому же каждый день на улице все теплее, солнышко выглядывает, хочется радоваться жизни, а тут какие-то чиновники говорят, что надо соблюдать самоизоляцию, что надо сидеть дома. Конечно, вот такое расслабление существует", - заметил Собянин.

Соблюдение самоизоляции зависит от информированности

Мэр Москвы убежден, что добросовестное соблюдение режима самоизоляции гражданами напрямую зависит от их информированности об опасности коронавирусной инфекции.

"Если граждане не понимают, зачем введена самоизоляция, зачем эти меры, то ничем, никакими ужесточениями мер их не удержишь, вы даже не узнаете, что они делают. Они будут ходить к соседям, на праздники там, обниматься, а где-то - проводить пикники вместе у себя на дачах и так далее", - сказал Собянин в интервью.

Он подчеркнул, что подобное "броуновское движение огромного количества людей" можно сдержать эффективно только за счет понимания гражданами реальности угрозы заболевания. "Если им не объяснять, не рассказывать, не показывать, что реально происходит - все бесполезно. Мы просто не справимся с этой ситуацией", - уверен мэр. При этом он убежден, что в условиях прохождения пика заболевания подобная ситуация выйдет из-под контроля, и тогда что-либо рассказывать будет поздно. "Поэтому очень важно вместе преодолевать этот кризис, вместе четко понимать ситуацию, осознавать ее, и вместе работать над этим. Именно поэтому чрезвычайно важна точная, объективная и открытая информация. Без этого невозможно", - заметил Собянин.

Он также подчеркнул, что работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции должна быть быть совместной для власти и жителей. "Должна быть совместная работа власти и населения, граждан. И если власть им что-то недоговаривает, неправильно объясняет или чего-то пытается там заглянцевать, и реальную картину люди не знают, то у них ничего не получится", - сказал мэр. Он также убежден, что в данном вопросе многое зависит от поведения каждого человека.