Минобороны России: союзники по НАТО и ЕС не смогли помочь Италии в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Союзники Италии по НАТО и ЕС не смогли оказать содействие этой стране в борьбе с коронавирусом и попытались дискредитировать РФ, обвинив российских военных специалистов и медиков в пропагандистском характере их помощи. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в эфире телеканала "Звезда" .

"Возникла такая недоброжелательная волна, но мы предпочитаем не обращать внимания на шумиху и пропаганду. Считаем, что эта ситуация вызвана тем, что, к сожалению, страны Запада, ЕС, атлантического блока не смогли реализовать тот союзнический потенциал, продемонстрировать единый дух внутри своей организации", - сказал Фомин, комментируя публикации СМИ о якобы пропагандистском характере российской помощи.

Генерал напомнил, что в ответ на оказание помощи Италии российскими военными ряд западных стран прибег к "недобросовестным методам: к шантажу политическому, к обвинениям [России] в шпионаже", в использовании гибридных инструментов.

Замминистра подчеркнул, что в российском военном ведомстве стараются не обращать внимания на вбросы и делать свою работу.

21 марта во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии. Как сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на посла РФ в Италии Сергея Разова, власти еще трех областей Италии обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.