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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили еще у 11 работников на промплощадке в районе Варандея в НАО

Промплощадку закрыли на въезд и выезд

ТАСС, 2 мая. Заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено еще у одиннадцати сотрудников организаций, работающих в районе установки подготовки нефти (УПН) "Варандей" в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщается в субботу на сайте администрации НАО.

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В настоящее время промплощадка закрыта на въезд и выезд. Выставлен блокпост охраны.

"На Варандее выявили еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты тест-проб, проведенных у сотрудников организаций, работающих в районе УПН "Варандей"", - говорится в сообщении.

В нем также поясняется, что у сотрудников организаций, осуществляющих свою деятельность на УПН "Варандей", продолжают забирать тест-пробы. "На сегодняшний день проводится исследование 291 тест-пробы, взятых на Варандее. 42 из них показали положительный результат, и пациенты с диагнозом COVID-19 уже получают лечение в Нарьян-Маре и на Варандее, остальных продолжают исследовать", - приведены слова главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу Натальи Кирхар.

По информации, опубликованной на сайте администрации, на утро 2 мая в НАО коронавирус подтвержден у 44 человек, 8 из них находятся на лечении в Нарьян-Маре, 36 - в перепрофилированном под лечебный корпус общежитии УПН "Варандей". В обсерваторе на Варандее находятся 190 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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