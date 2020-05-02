Пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обязуют носить маски и респираторы с 12 мая. Об этом сообщается в субботу в Instagram пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Ежедневно Минтранс Московской области совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие qr-кода и соблюдение социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси. С 3 мая в рамках поверки пропусков инспекторы ведомства будут проводить разъяснительную работу с пассажирами на обязательное ношение масок. Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт", - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, чьи слова приводятся в публикации.

Также отмечается, что сотрудниками регионального министерства транспорта организована раздача масок при проверке цифровых пропусков. До 12 мая инспекторы министерства при проверке пропусков будут только рекомендовать ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Контроль за их использованием усилят также на крупных пересадочных узлах, остановках, авто- и железнодорожных вокзалах и прилегающих к ним территориях. "Мы призываем всех пассажиров носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к обязательному режиму ношения масок или респираторов", - сказала Кротова.

В период с 1 по 11 мая всем жителям Подмосковья было рекомендовано использовать маски и респираторы на улице, в магазинах, аптеках, а также на работающих предприятиях и при передвижении на всех видах транспорта, в том числе на такси. Ношение таких средств защиты позволит сберечь собственную жизнь и здоровье окружающих. Если в этот период человек не надел маску, респиратор, то его не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры.

С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и в транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тыс. рублей.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 13 314 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 110 человек. Выздоровели и выписались 507 человек.