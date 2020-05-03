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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: незаразившимся членам экипажа Costa Atlantica разрешили покинуть Японию

По данным Японского общественного телевидения, все 44 человека являются гражданами Индонезии

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Власти Японии позволили 44 членам экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, у которых не было выявлено заражения новым коронавирусом, покинуть страну. Об этом в воскресенье сообщает Японское общественное телевидение.

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Все они являются гражданами Индонезии. Ожидается, что получившие разрешение вылетят на родину в течение дня.

На борту лайнера, который стоит в японском порту Нагасаки, находятся 623 члена экипажа, из них инфицированы более 150 человек. Пассажиров на судне нет. В экипаже, по данным посольства РФ в Японии, есть один россиянин, у которого также был обнаружен коронавирус. Дипломаты следят за оказанием ему квалифицированной медицинской помощи.

Другой круизный лайнер - Diamond Princess - в феврале и марте стоял на карантине в порту Иокогама близ Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 человек умерли.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило более 15,5 тыс., 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксированы 530 летальных исходов.

Теги
ЯпонияИндонезияПандемия коронавируса нового типа
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