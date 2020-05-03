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Пандемия коронавируса нового типа

Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию

Главврач больницы в Коммунарке затрудняется прогнозировать развитие эпидемии в стране

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.

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"Если взять Италию - ведь там тоже выраженное региональное развитие. Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии и более мягким течением на юге. Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся", - сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Он отметил, что большинство стран имеют уникальную историю развития коронавируса. "У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали [возможность] вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране - изоляцией, контролем на въезде, провизорными госпиталями, наблюдением. И во многом вот эти 2-3 недели позволили [дать] системе [время] для перестроения, хотя, может быть, я выдаю желаемое за действительное, но создается такое впечатление", - отметил он.

Проценко добавил, что особенность протекания инфекции в столице - это подверженность тяжелому течению заболевания не только пациентов в возрасте. "Тяжелое течение с госпитализацией в реанимации не только пожилых пациентов, но и пациентов средней возрастной группы с переводом на искусственную вентиляцию легких, - тоже, наверное, наша особенность", - сказал он.

Главврач добавил, что в проблеме коронавируса все страны объединяет отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии.

"Никто не может спрогнозировать, когда все это закончится, потому что вроде в Китае все хорошо, справились, и [вдруг] сообщение - новая вспышка в 400 человек. Что это? Завершение, вторая волна эпидемии - потому что классические эпидемии, они обычно по времени в три волны протекают - и по какому сценарию потечем мы, пока очень сложно сказать", - добавил Проценко.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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