Эвакуационный рейс компании "Уральские авиалинии" прибыл из Таиланда в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Эвакуационный рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Таиланда и побывавший уже в Уфе и Ростове-на Дону, прибыл Екатеринбург с россиянами на борту. Об этом сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта "Кольцово".

"Самолет прибыл в 12:58 (10:58 мск)", - сказано в сообщении.

По пути самолет совершил техническую посадку для дозаправки в Шымкенте.

Ранее со ссылкой на официальный Telegram-канал авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщалось, что самолет в субботу в 21:08 (по времени Таиланда) со 116 россиянами на борту вылетел по маршруту Пхухет - Ростов-на Дону - Уфа - Екатеринбург. Среди них 24 пассажира летели до Ростова-на-Дону, 55 до Уфы и 37 до Екатеринбурга.

По информации авиакомпании, это еще один эвакуационный рейс, который "Уральские авиалинии" выполнили при содействии правительства РФ, МИД России, Минкомсвязи России. Всего авиакомпания выполнила восемь вывозных рейсов из Таиланда (с 12 апреля 2020 года).

Из-за ситуации с COVID-19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Ранее заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Александр Зиновьев сообщил, что авиакомпания совершила более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян. Полеты совершались в Таиланд, ОАЭ, Чехию, Турцию и другие страны.