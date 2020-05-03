Вывозной рейс Душанбе - Сургут - Екатеринбург перенесен на 5 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс Душанбе - Сургут - Екатеринбург "Уральских авиалиний" перенесен на 5 мая, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

Ранее в ведомстве сообщали, что этот рейс состоится 4 мая.

"Изменена дата и время вылета рейса № SVR 8954 Душанбе - Сургут - Екатеринбург. Вылет состоится 5 мая в 16:25 (местное время) (14:25 мск)", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.