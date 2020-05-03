{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В столичном регионе Франции ограничат использование транспорта после снятия изоляции

Сотрудники транспорта также намерены раздавать на вокзалах и крупных станциях одноразовые хирургические маски

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Власти столичного региона Франции Иль-де-Франс намерены серьезно ограничить использование общественного транспорта после снятия режима самоизоляции. Об этом заявила глава региона Валери Пекресс в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее словам, необходимо резко сократить количество пассажиров, а также обеспечить сохранение между ними дистанции. "Автобус, который вмещает 60 пассажиров, будет перевозить теперь лишь 20 человек, - пояснила она. - Состав метро на 700 мест будет перевозить не более 180. Пригородная электричка на 2 500 мест - только 800. Чтобы распределить пассажиров, мы также попросили у операторов транспорта нарисовать разметку для стоящих людей, а также ограничить доступ на смежные сидения".

Кроме того, как указала Пекресс, сотрудники транспорта намерены раздавать на вокзалах и крупных станциях одноразовые хирургические маски. "У нас есть возможность раздавать эти маски в течение первых трех недель с начала снятия ограничительных мер", - сказала она. Также, продолжила глава региона, на станциях будут установлены диспенсеры со спиртовым раствором, такой же раствор в небольшой таре можно будет купить в кассах или вендинговых автоматах на станциях вместе с масками.

Однако, подчеркнула Пекресс, чтобы избежать распространения заражения, в первую очередь необходимо обеспечить условиями уделенной работы максимального числа сотрудников. По ее словам, власти хотят, чтобы в первую неделю после снятия ограничений 100% работников выполняли свои обязанности дистанционно, на второй неделе эта цифра должна составлять 90%, а летом - 80%. Кроме того, чиновница высказалась за введение специального сертификата, которым работодатель будет подтверждать необходимость использования своим сотрудником общественного транспорта в конкретный период времени.

Предполагается, что при отсутствии уважительной причины пассажиров не будут пускать в транспорт. Любое нарушение, указала глава региона, должно караться штрафом в 135 евро.

О мерах властей

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменение графика общественного транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов.

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24,7 тыс. человек. Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет около 131 тыс.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Госпиталь на территории "Ленэкспо" в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом
Там уже лечатся более 20 больных с легкой формой коронавирусной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС