Жители Подмосковья смогут покупать маски в кассовой зоне магазинов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Медицинские маски будут продаваться в кассовой зоне подмосковных магазинов для удобства жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"Несмотря на то, что до 12 мая масочный режим носит рекомендательный характер, многие ретейлеры информируют покупателей о том, что на территории магазина важно соблюдать не только дистанцию, но и использовать средства индивидуальной защиты. В случае, когда покупатель пришел в магазин без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне магазина без наценок по приемлемой цене", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Он призвал граждан в связи с распространением коронавируса по возможности все необходимые товары заказывать удаленно.

Пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обяжут носить маски и респираторы с 12 мая. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф по подмосковному КоАП в размере 4 тыс. рублей. По данным регионального штаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 822 новых случая коронавируса, всего в области зафиксировано 14 136 случаев инфицирования. Скончались 111 человек.