{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жители Подмосковья смогут покупать маски в кассовой зоне магазинов

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона отметили, что маски будут продаваться без наценок

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Медицинские маски будут продаваться в кассовой зоне подмосковных магазинов для удобства жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Несмотря на то, что до 12 мая масочный режим носит рекомендательный характер, многие ретейлеры информируют покупателей о том, что на территории магазина важно соблюдать не только дистанцию, но и использовать средства индивидуальной защиты. В случае, когда покупатель пришел в магазин без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне магазина без наценок по приемлемой цене", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Он призвал граждан в связи с распространением коронавируса по возможности все необходимые товары заказывать удаленно.

Пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обяжут носить маски и респираторы с 12 мая. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф по подмосковному КоАП в размере 4 тыс. рублей. По данным регионального штаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 822 новых случая коронавируса, всего в области зафиксировано 14 136 случаев инфицирования. Скончались 111 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве заработал голосовой консультант по вопросам продления пропусков
Робот быстрее подскажет, как оформить пропуск и облегчит работу операторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС