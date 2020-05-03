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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: почти половина врачей Британии заявили, что покупали средства защиты за свой счет

При этом, по данным Британской медицинской ассоциации, 65% медработников страны признались, что ощущают себя частично или совершенно незащищенными от коронавирусной инфекции

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Почти половина британских врачей признались, что покупали средства индивидуальной защиты за свой счет или получали их от благотворительных организаций. Таковы результаты опроса медицинских работников, опубликованного в воскресенье Британской медицинской ассоциацией (BMA).

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"Общее число врачей, как оказывающих услуги первичной медицинской помощи, так и работающих в системе предоставления социальной помощи, которые сообщили о том, что приобрели средства индивидуальной защиты для себя или на нужды своего отделения или использовали переданные в дар, составило 48%", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие более 16 тыс. медиков. Это исследование, которые проводилось с 28 по 30 апреля, стало самым масштабным с момента вспышки в Великобритании заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Наиболее остро проблему с нехваткой защитных медицинских средств испытывают на себе врачи общей практики - 55% из них пожаловались на эту проблему. Среди врачей в больницах 38% упомянули этот аспект. При этом более трети врачей не обсуждали эту тему со своим руководством. 7% поступили так, потому что побоялись, а еще 30% высказали уверенность, что это все равно ничего не изменило бы.

В целом 65% британских медработников признались, что ощущают себя частично или совершенно незащищенными от коронавирусной инфекции, с которой им приходится сталкиваться ежедневно.

Председатель совета Британской медицинской ассоциации доктор Чаанд Нагпаул, комментируя результаты опроса, сказал, что его результаты демонстрируют, что "в общем в деле обеспечения [врачей] средствами защиты произошли улучшения". В то же время он добавил, что исследование "стало изобличительным свидетельством полного провала правительства в обеспечении медработников по всей стране наборами по спасению жизни в должной степени".

По данным британских СМИ, в стране умерли более 100 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом, как сообщалось в середине апреля, коронавирусная инфекция обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев. По официальной информации на 2 мая, число людей, умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом, превысило 28 тыс. Это третий показатель в мире, и, как прогнозируют эксперты, уже на следующей неделе по числу летальных исходов из-за коронавируса королевство должно обогнать Италию, заняв второе место в мире после США.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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