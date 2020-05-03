Сотрудники дипмиссии РФ в Женеве посвятили Дню Победы поэтическую акцию в соцсетях

В ходе акции прозвучали стихи Сергея Михалкова "Детский ботинок", Юлии Друниной "Бинты", Андрея Дементьева "Баллада о матери" и Эдуарда Асадова "Письмо с фронта"

ЖЕНЕВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Cтихами, посвященными подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, отмечают 75-летие Победы в постоянном представительства России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Поэтические произведения на тему о войне читают сотрудники дипмисии и члены их семей. Под хештегом #ВсеЖивоеСпасшим постпредство ежедневно выкладывает эти видеоролики на своей странице в Twitter и Facebook.

Глава российской дипмиссии Геннадий Гатилов прочел стихотворение советского поэта-фронтовика Эдуарда Асадова "То ли с укором, то ли с сожаленьем...". Оно рассказывает о самопожертвовании защитников Отечества, их готовности отдать за него жизнь, о том, что Родина "верила и знала", что воины "заслонят ее собою" от врага. "Мы проводим эту акцию, посвященную 75-летию Победы, чтобы вместе отдать дань благодарной памяти подвигу советских солдат и героизму тружеников тыла, - сказала корреспонденту ТАСС пресс-секретарь постпредства Дарья Рудакова. - Среди участников много детей". В ходе акции прозвучали стихи Сергея Михалкова "Детский ботинок", Дарьи Брусовой "Обещанье", Юлии Друниной "Бинты", Андрея Дементьева "Баллада о матери", Эдуарда Асадова "Письмо с фронта", Татьяны Лавровой "Праздник Победы", Алексея Суркова "Защитник Сталинграда" и другие поэтические произведения. Видеоролики собирают тысячи просмотров в сети.