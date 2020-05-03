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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирию двумя спецрейсами вывезли 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии

У вывезенных работников нет признаков ОРВИ, и их тесты на коронавирус дали отрицательный результат

УФА, 3 мая. /ТАСС/. Авиакомпании "Якутия" в воскресенье вывезла двумя спецрейсами вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, сообщили журналистам в оперативном региональном штабе по ситуации с коронавирусом.

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Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на Чаяндинском месторождении, где расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек.

"С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе Якутии сегодня двумя спецрейсами авиакомпании "Якутия" вывезли 200 человек в Башкортостан. Это те жители Башкортостана, у которых закончилась вахта. У них отсутствуют признаки ОРВИ, и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные", - сказали в оперштабе.

По информации оперативного штаба, вывоз работников осуществляется лишь после повторного тестирования на коронавирус.

Ранее 105 человек с признаками ОРВИ были вывезены с месторождения - 44 человека в Ямало-Ненецкий автономный округ, в город Ноябрьск, и 61 человек - в стационары Якутии. У 23 из них позже был диагностирован коронавирус. Еще 16 вахтовых рабочих с диагностированной инфекцией проходят лечение в изоляторах при вахтовых поселках.

Лабораториями Роспотребнадзора официально подтверждены 39 случаев коронавируса среди работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. 1 мая на месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.

 

Теги
РоссияБашкортостанЯкутияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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