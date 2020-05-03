В Латвии начато расследование по инциденту с потерявшим управление дроном

РИГА, 3 мая. /ТАСС/. Расследование по инциденту с потерявшим управление беспилотником, из-за которого закрыто воздушное пространство международного аэропорта Риги, начато в Латвии. Об этом в воскресенье сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на представителя Агентства гражданской авиации республики Айвиса Винцева.

По его словам, пропавший во время тестового полета и, возможно, все еще неконтролируемо летающий беспилотник принадлежит местной компании по производству дронов UAV Factory. "Работающие на предприятии пилоты удаленного управления сдавали соответствующие экзамены", - отметил он.

Причины происшествия будут выяснены в ходе расследования. Компании, которая является владельцем беспилотника, приостановлена лицензия на полеты повышенного риска.

2 мая в Латвии во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном, размеры которого составляют 5,5 м на 3,5 м, а вес - 26 кг. В результате беспилотник, скорость полета которого составляет примерно 70 км/ч, улетел в неизвестном направлении. Его поиски продолжаются до сих пор, в них задействован армейский самолет Ан-2. Это первый такого рода инцидент в республике.

Как сообщил министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс, в воскресенье из-за пропавшего дрона было закрыто воздушное пространство международного аэропорта Риги. В частности, самолету авиакомпании SmartLynx, следовавшему по маршруту Урумчи - Рига, пришлось приземлиться в Таллине.