Неизвестная композиция Маккартни и Старра выставлена на аукцион в Великобритании

ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра, двух бывших участников группы The Beatles, уйдет с молотка в Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в аукционном дом Omega Auctions, торговая площадка которого находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд, на родине "ливерпульской четверки".

Автором композиции Angel in Disguise ("Ангел во плоти") выступил один из основателей The Beatles Маккартни. Трек был записан им совместно с экс-ударником группы для 10-й сольной пластинки Старра Time Takes Time (1992).

Однако в итоге песня не была включена в альбом - ее забраковал сам Ринго. Кассета с записью долгое время находилась в коллекции британца Тони Принса, диск-жокея станции "Радио Люксембург", которая вещала на Британские острова с 1933 по 1992 год. Он и выставил ее на торги, которые запланированы на 19 мая.

Две версии песни

Кассета содержит две версии Angel in Disguise. На одной из них можно услышать вокал только Маккартни, а на другой, более полной - Старра, в ней сведены вместе все музыкальные инструменты и подпевки. Также на кассете есть композиция Ринго Everyone Wins ("Все в выигрыше"). Она была сначала положена на полку, однако позднее увидела свет в составе сборника песен музыканта.

По оценкам устроителей торгов, стоимость лота может достичь £20 тыс. ($25 тыс.).

"Это фантастика, что мы можем выставить трек, который ранее никто не слышал и не издавал, - рассказал ТАСС директор аукционного дома Пол Фэйруэзер. - Мы думаем, песня была достаточно хорошей для того, чтобы быть включенной в альбом, и я уверен, что если бы Пол захотел сам ее выпустить, она, бесспорно, стала бы хитом среди его поклонников".

Помимо этой кассеты, на аукцион, который пройдет в онлайн-режиме, будут выставлены другие примечательные лоты. Среди них есть, например, письма и фотографии, которые Тони Принс получил после смерти в 1977 году "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, куртка Эрика Клэптона, снимки участников The Beatles с их автографами, а также коллекционные фигурки рок-музыкантов.

Величайшие исполнители всех времен

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. "Ливерпульская четверка" является самым коммерчески успешным музыкальным коллективом в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн. По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time коллективно включил ее участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.

Коллектив просуществовал с 1960 по 1970 год, после чего распался, а каждый из его членов начал сольную карьеру. В настоящий момент из них до сих пор работают 77-летний Маккартни и 79-летний Старр. Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после продолжительной борьбы с раком.