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Пандемия коронавируса нового типа

Число больных с коронавирусной инфекцией в КНР за сутки сократилось до 481

Летальных исходов не зафиксировано

ПЕКИН, 4 мая. /ТАСС/. Число лиц с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось примерно на 9%, до 481 человека, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По его данным, за минувший день в стране выявлено три новых случая заражения, все ввозные. За время распространения вируса в Китае зарегистрировано 1 675 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 273 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Согласно статистике, в КНР выздоровели 93,8% заразившихся, в том числе 53 человека за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней. Официальный показатель смертности - 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

Эпидемическая ситуация в стране практически полностью нормализовалась, власти всех городов и провинций понизили уровень реагирования на риск распространения вируса. По официальным данным, успешно восстанавливаются как индустриальный сектор, так и местная сфера услуг, которой эпидемия нанесла наибольший ущерб. Люди по-прежнему обязаны носить защитные маски на улице, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 962, в том числе 13 случаев за минувший день.

Среди регионов континентальной части КНР остается только один, где сохраняется относительно высокое число случаев заражения, - это провинция Хэйлунцзян (274 инфицированных). На территории 16 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, а также бывший главный очаг пандемии Хубэй, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах число инфицированных колеблется от одного до примерно 40 человек.

По последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся около 7,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране всего три человека с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 33 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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