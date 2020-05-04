МЧС в Пермском крае и Тульской области ведут противопожарные рейды с помощью беспилотников

ТАСС, 4 мая. Специалисты МЧС России в Пермском крае и Тульской области проводят рейды, направленные на поиск нарушителей правил пожарной безопасности, с помощью беспилотников. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС отметили, что во время майских праздников люди активно выезжают на свои дачи, где проводят сезонную подготовку участков. При этом для этого они выбирают один из самых опасных способов - сжигают сухую траву и горючий мусор. Чтобы не допустить возникновение пожаров во всех 45 муниципальных образованиях Пермского края сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы, пожарные, представители администрации муниципальных образований, полиции, лесной охраны и иные лица ежедневно проводят профилактическое патрулирование территории дачных участков и садоводческих товариществ.

"Для более эффективного мониторинга обстановки и раннего обнаружения очагов проводится воздушная разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов для выявления нарушений требований пожарной безопасности. При обнаружении людей, которые сжигают мусор или разводят костры, данные передаются сотруднику надзорной деятельности и профилактической работы, и уже совместно с сотрудниками полиции они выдвигаются для того, чтобы провести беседы", - сказали в пресс-службе МЧС.

Всего за первые три дня майских праздников в Пермском крае с помощью беспилотников обследовано более 4,5 кв. км территорий на 57 садовых товариществ. При выявлении нарушений составляется протокол об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, который составляет от 2 до 3 тыс. рублей для граждан, от 15 до 30 тыс. рублей - для должностных лиц, от 150 до 200 тыс. рублей - для юридических лиц. Данная работа уже имеет положительные результаты.

Усиленное патрулирование сотрудниками МЧС РФ, Росгвардии и полиции также введено в лесопарковых зонах Тульской области, куда обычно отдыхающие отправляются на шашлыки. "Для того, чтобы традиционное патрулирование инспекторов государственного пожарного надзора стало более эффективным, к сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тульской области присоединились специалисты отдела робототехнических средств и беспилотных авиационных систем специализированной пожарно-спасательной части, на вооружении у которой имеются беспилотные воздушные судна", - добавили в МЧС.

Инспекторы министерства выявляют нарушителей с воздуха при помощи дронов, которые позволяют обнаруживать даже самые мелкие очаги возгорания и отдыхающих людей в лесу. "Главная цель сотрудников МЧС - максимально доступно объяснить людям необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не допустить возгораний с тяжкими последствиями, как в природной среде, так и в жилом секторе", - подчеркнули в министерстве.