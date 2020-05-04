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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс для россиян с Бали прибыл в Петербург

Сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации осматривают прибывших и выдают им уведомления о том, что они обязаны пройти 14-дневный карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия", организованный для вывоза россиян с острова Бали, застрявших там из-за пандемии коронавируса, прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

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"Прибыл", - значится в статусе рейса. Рейс номер SU 6296 вылетел из Денпасара в 17:23 мск 3 мая и далее полетит в Москву.

В аэропорту всех прибывших встречают сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации. Они осматривают граждан, а также выдают им уведомления о том, что они обязаны пройти 14-дневный карантин.

Затем жителей Петербурга и Ленинградской области развозят по домам, а жителей других регионов увозят в обсервационный центр. Они смогут покинуть его через две недели и самостоятельно добраться до дома.

Всего, по данным администрации Санкт-Петербурга, в апреле через Пулково в Россию вернулись уже порядка 1 тыс. человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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