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Пандемия коронавируса нового типа

Врач заявил, что проблем с закупкой лекарств для онкобольных из-за пандемии быть не должно

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что средства на их закупки сохраняются в полном объеме

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проблем с закупкой лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией возникнуть не должно. Средства на закупки в текущем году сохраняются в полном объеме, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

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"Мне бы хотелось напомнить слова министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко о том, что выделенные средства на закупку лекарственных препаратов в этом году сохранятся в полном объеме, поэтому каких-то глобальных проблем с закупкой и получением препаратов возникнуть не должно", - сказал он.

При этом Каприн сообщил, что от граждан периодически поступают жалобы на отсутствие тех или иных препаратов. Однако их закупкой и выдачей занимаются непосредственно диспансеры на места. "Если они не в силах решить вопрос, мы подключаем главных онкологов Минздрава России, чтобы решить задачу по каждому конкретному случаю", - пояснил онколог.

По информации Минздрава, медицинская помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в полном объеме, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в России. Госпитализация пациентов для оказания специализированной плановой медицинской помощи проводится только по направлению врача.

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