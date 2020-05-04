Врач заявил, что проблем с закупкой лекарств для онкобольных из-за пандемии быть не должно

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проблем с закупкой лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией возникнуть не должно. Средства на закупки в текущем году сохраняются в полном объеме, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

"Мне бы хотелось напомнить слова министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко о том, что выделенные средства на закупку лекарственных препаратов в этом году сохранятся в полном объеме, поэтому каких-то глобальных проблем с закупкой и получением препаратов возникнуть не должно", - сказал он.

При этом Каприн сообщил, что от граждан периодически поступают жалобы на отсутствие тех или иных препаратов. Однако их закупкой и выдачей занимаются непосредственно диспансеры на места. "Если они не в силах решить вопрос, мы подключаем главных онкологов Минздрава России, чтобы решить задачу по каждому конкретному случаю", - пояснил онколог.

По информации Минздрава, медицинская помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в полном объеме, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в России. Госпитализация пациентов для оказания специализированной плановой медицинской помощи проводится только по направлению врача.