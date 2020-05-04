{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Правительство создало сервис, объединяющий меры поддержки граждан и бизнеса

В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Информационный сервис, позволяющий получить гражданам и бизнесу информацию о действующих мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, появился на сайте правительства РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категории получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

"В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел "Зарегистрироваться на trudvsem.ru" и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"В перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи", - отмечается на сайте кабмина.

Также на странице сервиса можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с Covid-19 в России и телефон горячей линии сайта стопкоронавирус.рф, отмечается в сообщении на сайте правительства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство Грузии откроет с 5 мая въезды и выезды из Батуми и Кутаиси
Они закрыты с 15 апреля из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС