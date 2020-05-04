Правительство создало сервис, объединяющий меры поддержки граждан и бизнеса

Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категории получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

"В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел "Зарегистрироваться на trudvsem.ru" и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"В перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи", - отмечается на сайте кабмина.

Также на странице сервиса можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с Covid-19 в России и телефон горячей линии сайта стопкоронавирус.рф, отмечается в сообщении на сайте правительства.