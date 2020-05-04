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На Хайнане запустили первую в КНР трамвайную линию, созданную с участием частного капитала

Трамваи будут получать автоматическую подпитку электроэнергией при помощи специального оборудования, установленного на пассажирских остановках, а не от тянущихся над рельсами проводов

ХАЙКОУ /Китай/, 4 мая. /ТАСС/. Курортный город Санья южнокитайской провинции Хайнань в экспериментальном режиме запустил первую в КНР современную трамвайную линию, созданную благодаря партнерской программе государства и частного сектора. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

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По данным издания, вагоны построены с применением передовых технологий. В отличие от обычных трамваев, этот усовершенствованный вид транспорта будет получать автоматическую подпитку электроэнергией при помощи специального оборудования, установленного на пассажирских остановках, а не от тянущихся над рельсами проводов. Для того чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется всего 30 секунд.

"Часть энергии, высвобождаемой при торможении, преобразуется в электрическую <...> К тому же [благодаря отсутствию проводов над трамвайной линией] максимально выигрывает облик города", - указал на преимущества внедряемого средства передвижения представитель местной транспортной компании-оператора.

Как проинформировали местные власти, через три месяца, когда завершится период экспериментальной эксплуатации, новые трамваи будут ходить по намеченному маршруту в соответствии с регулярным графиком.

Власти Хайнаня создают экологичную зону свободной торговли с развитой туристической отраслью, в связи с чем на территории провинции реализуется программа по постепенному сокращению доли традиционных энергоносителей. К 2030 году местные дилеры полностью прекратят продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, вместо них администрация предлагает населению машины на электрической тяге. Аналогичные меры касаются и общественного транспорта: ожидается, что уже к 2021 году он будет полностью переведен на новые источники энергии.

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КитайХайнань
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