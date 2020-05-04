Российские бизнесмены запустят инициативу по помощи трудовым мигрантам во время пандемии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские бизнесмены и меценаты Давид Якобашвили и Ян Яновский организовали открытую благотворительную инициативу "#ПомощьЕСТЬ!", в рамках которой с 5 мая будут поставлять продукты питания временным трудовым мигрантам из стран СНГ, пострадавшим в условиях эпидемии коронавируса.

"Мы начнем с 250 обедов в день, потом будет 500, может, под тысячу. Наши коллеги будут готовить заказы, а мы постараемся организовать логистику и финансирование. Если получится спасти несколько десятков семей, для нас это уже будет счастье", - сказал ТАСС член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили.

Ежедневно готовые обеды будут развозить по нескольким точкам, где размещены семьи мигрантов из стран СНГ, оставшихся без работы. "Сейчас через разные посольства мы нашли места, где люди живут группами. Мы накормим 50-100 человек в одном месте, 100 - в другом, - пояснил Якобашвили. - Сейчас начинаем с трудовых мигрантов, но, конечно, думаем и о стариках, и об инвалидах". Семьи будут получать полноценные горячие обеды.

Как рассказал ТАСС управляющий партнер компании First Nation Societe Bancaire, сооснователь благотворительного фонда "Друзья" Ян Яновский, большое внимание уделят калорийности блюд. "Обязательно содержание мяса. Мы понимаем, что это еда для мужчины, который привык много физически работать и качественно питаться блюдами с высокой калорийностью", - отметил он.

Яновский обратил внимание, что, хотя государство отстраивает сейчас довольно эффективную структуру помощи разным слоям населения, но все-таки она ориентирована в основном на граждан страны. "Но есть и приезжие люди, которые существуют с нами вместе в обществе, живут в одних и тех же домах, работают в одних и тех же компаниях. Сейчас им так же сложно, как и нам всем. Конечно один из важных аспектов - не оставить этих людей, которые во многих случаях остались без работы и без возможности уехать к себе на родину", - поделился он.

Проект запустят сначала для мигрантов, но, как уточнили организаторы, далее планируется осуществлять помощь и другим уязвимым группам населения - пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья. "Мы очень надеемся, что другим бизнесменам и фондам наша инициатива покажется важной, и будем рады, если они присоединяться", - добавил Яновский.