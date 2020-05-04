{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минобороны Британии призвал разбираться в истоках коронавируса после победы над ним

Бен Уоллес считает, что сейчас домыслы или рассуждения о том, стоял ли за этим Китай или кто-то еще, "не помогут борьбе против коронавируса в Великобритании"

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Точное выяснение причин возникновения коронавируса нового типа должно быть проведено после того, как мир справится с пандемией вызываемого им заболевания. Такое мнение высказал в понедельник в интервью радиостанции Би-би-си министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что власти Китая якобы не приняли своевременных мер для предотвращения распространения нового коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Время критического анализа этой глобальной пандемии должно настать, когда у нас будет как можно больше данных, четкие и реалистичные результаты анализов по поводу того, кто был инфицирован, когда возможная вакцина будет разработана. Это то время, когда нужно будет вести подобные дискуссии", - сказал министр. Уоллес считает, что сейчас домыслы или рассуждения о том, стоял ли за этим Китай или кто-то еще, "не помогут борьбе против коронавируса в Великобритании", где число летальных исходов достигло 28,4 тыс.

"Китай стал более напористым за последние годы, касается ли то Южно-Китайского моря, использования экономических инструментов в мире, он все более напорист в отстаивании своих интересов", - считает министр. "Я искренне думаю, что из этой вспышки нужно извлечь уроки. После того как это завершится, и международное сообщество, и мы сами должны задуматься о последствиях", - сказал он.

Министр обороны не стал комментировать материалы, которые ранее опубликовала австралийская газета "Дейли телеграф". Издание утверждает, что речь идет о докладе союзников по группе Five Eyes, объединяющей разведывательные службы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. В докладе, в частности, утверждается, что разведка в указанных государствах пришла к выводу, что китайская сторона целенаправленно скрывала данные о распространении коронавируса.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала "Фокс ньюс" о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Теги
СШАВеликобританияКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Оренбургские власти помогут вернуться на родину оставшимся в регионе гражданам Киргизии
В области находятся около 200 граждан Киргизии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС