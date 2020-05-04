Глава Минобороны Британии призвал разбираться в истоках коронавируса после победы над ним

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Точное выяснение причин возникновения коронавируса нового типа должно быть проведено после того, как мир справится с пандемией вызываемого им заболевания. Такое мнение высказал в понедельник в интервью радиостанции Би-би-си министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что власти Китая якобы не приняли своевременных мер для предотвращения распространения нового коронавируса.

"Время критического анализа этой глобальной пандемии должно настать, когда у нас будет как можно больше данных, четкие и реалистичные результаты анализов по поводу того, кто был инфицирован, когда возможная вакцина будет разработана. Это то время, когда нужно будет вести подобные дискуссии", - сказал министр. Уоллес считает, что сейчас домыслы или рассуждения о том, стоял ли за этим Китай или кто-то еще, "не помогут борьбе против коронавируса в Великобритании", где число летальных исходов достигло 28,4 тыс.

"Китай стал более напористым за последние годы, касается ли то Южно-Китайского моря, использования экономических инструментов в мире, он все более напорист в отстаивании своих интересов", - считает министр. "Я искренне думаю, что из этой вспышки нужно извлечь уроки. После того как это завершится, и международное сообщество, и мы сами должны задуматься о последствиях", - сказал он.

Министр обороны не стал комментировать материалы, которые ранее опубликовала австралийская газета "Дейли телеграф". Издание утверждает, что речь идет о докладе союзников по группе Five Eyes, объединяющей разведывательные службы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. В докладе, в частности, утверждается, что разведка в указанных государствах пришла к выводу, что китайская сторона целенаправленно скрывала данные о распространении коронавируса.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала "Фокс ньюс" о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.