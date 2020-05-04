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Пандемия коронавируса нового типа

Песков заявил, что действие режима ограничений зависит от развития ситуации

Пресс-секретарь президента не стал прогнозировать, продлится ли в России в полном объеме режим ограничений из-за коронавируса после 12 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал прогнозировать, продлится ли в России в полном объеме режим ограничений из-за коронавируса после 12 мая.

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"Всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий", - сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что какие-то ограничения будут сниматься 12 мая.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил о продлении режима ограничений "в зависимости от того, как будет развиваться ситуация".

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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