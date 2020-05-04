Вахтовиков с Чаяндинского месторождения вывезут в Уфу и Волгоград

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения запланирован во вторник в Уфу и Волгоград. Об этом сообщил на брифинге в понедельник первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
"Авиакомпания "Якутия" заключила договор по вывозу вахтовиков со "Стройтранснефтегазом", основной компанией, генеральным подрядчиком на площадке. Сегодня и вчера сделаны четыре рейса, вывезено 400 человек. Завтра мы будем также делать рейсы в Уфу и Волгоград. Соответственно, подписан план, по которому мы работаем, и авиакомпания "Якутия", по заключенному контракту, эту работу выполняет", - сказал Колодезников. По его словам, на месторождении находится большое число жителей из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей.
Накануне авиакомпания "Якутия" вывезла в Башкирию спецрейсами 400 вахтовиков с Чаяндинского месторождения. До этого 50 человек вывезли в Омск, 44 человека - в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще 61 человек находится в стационарах Якутии.
С 1 мая на месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также вчера доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.
Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространения инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих там. Минздраву России, МЧС России было поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на Чаяндинском месторождении. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где заняты более 10 тыс. человек. По сообщениям властей, на территории Чаяндинского месторождения Роспотребнадзор подтвердил 39 случаев заражения коронавирусом.
О распространении инфекции
Всего в Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 человек, четыре пациента умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.