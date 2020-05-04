Вахтовиков с Чаяндинского месторождения вывезут в Уфу и Волгоград

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения запланирован во вторник в Уфу и Волгоград. Об этом сообщил на брифинге в понедельник первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Авиакомпания "Якутия" заключила договор по вывозу вахтовиков со "Стройтранснефтегазом", основной компанией, генеральным подрядчиком на площадке. Сегодня и вчера сделаны четыре рейса, вывезено 400 человек. Завтра мы будем также делать рейсы в Уфу и Волгоград. Соответственно, подписан план, по которому мы работаем, и авиакомпания "Якутия", по заключенному контракту, эту работу выполняет", - сказал Колодезников. По его словам, на месторождении находится большое число жителей из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей.

Накануне авиакомпания "Якутия" вывезла в Башкирию спецрейсами 400 вахтовиков с Чаяндинского месторождения. До этого 50 человек вывезли в Омск, 44 человека - в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще 61 человек находится в стационарах Якутии.

С 1 мая на месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также вчера доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространения инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих там. Минздраву России, МЧС России было поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.