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Пандемия коронавируса нового типа

Страны Евразии начинают ослаблять карантинные меры

В частности, первые послабления карантина вступили в силу в Италии, продолжается снятие санитарных ограничений в Испании
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© EPA-EFE/MAURIZIO BRAMBATTI

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ряд стран Европы и Азии приступил в понедельник к ослаблению карантинных мер и ограничений на передвижение населения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Первые послабления карантина вступили в силу в Италии, продолжается снятие санитарных ограничений в Испании - обе эти страны более других европейских государств пострадали от пандемии. Снятие ограничений началось также в Бельгии, Польше, Португалии, Сербии, Хорватии и других странах Европы.

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Торгующие спиртным магазины после полуторамесячного перерыва открылись в понедельник в столице Индии, о начале возвращения к нормальной жизни без ограничений объявили власти Малайзии. В Японии, напротив, решено продлить действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая.

К ослаблению карантинных мер приступили также Азербайджан, Грузия, Казахстан, Литва и другие страны на постсоветском пространстве.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций и властей разных стран, по всему миру зафиксировано более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом нового типа, от вызываемого им заболевания умерли свыше 247 тыс. человек. Больше всего случаев заражения - 1 156 924 - выявлено в США, где зарегистрирован 67 451 летальный исход. Далее по числу заражений следуют Испания (217 466), Италия (210 717) и Великобритания (187 840).

Европа смягчает карантин

В Италии послабления карантина затронут прежде всего производственную и строительную сферу, деятельность которых была приостановлена 22 марта. С понедельника смогут выйти на работу 4,5 млн человек, что станет в том числе испытанием для общественного транспорта. В повседневной жизни итальянцев мало что изменится: магазины остаются закрыты, как и рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны. Не открываются пока и учебные и дошкольные учреждения.

Разрешается совершать прогулки в парках и садах, а также отдаляться от места жительства более чем на 200 м, при этом гулять и бегать можно только в узком семейном кругу, никакие групповые выходы и встречи не допускаются. Разрешается навестить близких родственников и постоянных партнеров в пределах региона проживания.

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В Испании рестораны и кафе смогут возобновить работу, но лишь для приготовления еды навынос, по предварительно оформленному заказу. Разрешено открытие небольших торговых точек и предприятий сферы услуг, но попасть в парикмахерскую или маникюрный салон можно только по предварительной записи. Пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски.

Со 2 мая жителям Испании разрешили заниматься спортом на улице и гулять в строго отведенные интервалы времени, установленные для разных возрастных категорий. Встречаться с друзьями или даже родственниками пока нельзя.

В Бельгии в рамках первой фазы отмены карантинных мер ослабляются ограничения на перемещения граждан, в частности будет разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое. В целом процесс отмены карантина рассчитан по меньшей мере на четыре месяца и, как предупреждают власти, в любой момент может быть приостановлен или даже прекращен, если эпидемическая ситуация вновь начнет ухудшаться.

Новая стадия послаблений вступает в силу в Берлине - c понедельника разрешено вновь начать работу музеям, выставочным залам, мемориальным комплексам, парикмахерским салонам. Возобновляются религиозные службы, а максимальная численность согласованных с властями демонстраций увеличена с 20 до 50 человек. При этом в ряде земель ФРГ по-прежнему сохраняются более строгие ограничения на перемещения граждан, работу предприятий и сферы услуг.

Постепенное снятие введенных из-за коронавируса ограничений начато в Греции, на Кипре, в Польше, Португалии, Сербии, Хорватии. О намерении в ближайшее время приступить к отмене карантинных мер объявили в понедельник власти Болгарии.

Послабления в Азии

Правительство Малайзии отменяет с понедельника режим ограничений на передвижение граждан, который был введен 18 марта. Первоначально карантин должен был продлиться до 12 мая, но, как заявил премьер-министр Мухиддин Яссин, экономика больше не может оставаться под действием ограничений. Власти подсчитали, что ежедневные убытки государства составляют около 2,4 млрд ринггитов ($558 млн).

Жители Малайзии выходят на работу, восстанавливается обычная жизнедеятельность, в том числе открываются рестораны, кафе и магазины, общественный транспорт начинает работать в стандартном режиме. Власти снимают запрет на передвижение между городами и штатами, также гражданам разрешается покидать территорию страны. По-прежнему запрещены массовые собрания, в том числе традиционные базары в период священного для мусульман месяца рамадан.

Власти столицы Индии разрешили в понедельник открыться магазинам, торгующим спиртными напитками. Все эти магазины расположены за пределами так называемых закрытых зон, которые находятся на строгом карантине из-за коронавирусной инфекции.

Главный министр национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) Арвинд Кеджривал объявил, что индийская столица начнет постепенно открываться и смягчать меры строгой изоляции. В частности, он разрешил проведение в городе свадеб, число гостей на которых не будет превышать 50 человек.

Одновременно министр здравоохранения и благополучия семьи Индии Харш Вардхан призвал жителей столицы и других крупных городов соблюдать правила изоляции, поскольку послабления могут привести к новому скачку заболеваемости.

Власти Японии продлили действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая, сообщил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ. Он также отметил, что ограничения могут быть сняты раньше упомянутого срока. "Я рассчитываю 14 мая выслушать мнение экспертов насчет ситуации в стране. Оценив соответствующую возможность, я хотел бы отменить ограничения, не дожидаясь окончания срока", - подчеркнул премьер.

На постсоветском пространстве

Второй этап мер по смягчению карантина вступает в силу в понедельник в Азербайджане: открываются все магазины, кроме крупных торговых центров, парикмахерские и салоны красоты. За исключением Баку и других крупных городов - Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, - а также Апшеронского района (прилегает к столице), в республике восстанавливается деятельность предприятий и учреждений, открываются для обслуживания на месте рестораны, кафе и чайные, доступ на бульвары, в парки, скверы и другие места отдыха, отменяется система получения СМС-разрешений на выход из дома.

В то же время собираться в общественных местах группами более десяти человек строго воспрещается. В столице и крупных городах объекты общепита по-прежнему остаются закрытыми, сохраняются ограничения на передвижение. До конца мая останутся закрытыми учебные заведения, запрещено проведение массовых мероприятий, не работает столичный метрополитен, закрыты сухопутные и воздушные границы.

В Армении с понедельника снимаются ограничения на свободное перемещение граждан, восстанавливается работа всей перерабатывающей промышленности, сняты ограничения на оптовую и розничную торговлю, открываются парикмахерские и салоны красоты. Деятельность заведений общепита разрешена исключительно на открытом воздухе.

Правительство Грузии приняло решение с 5 мая открыть въезды и выезды из городов Батуми и Кутаиси, закрытые с 15 апреля. Предполагается также разрешить работу автомастерских, возобновить строительные работы и производство стройматериалов.

Казахстанские авиакомпании с понедельника возобновляют полеты из Нур-Султана и Алма-Аты в четыре города республики - Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Разрешается возобновить работу небольших непродовольственных магазинов, фотосалонов, цветочных киосков, парикмахерских, медцентров и стоматологических клиник, адвокатских и нотариальных бюро и некоторых других предприятий сферы услуг. Гражданам разрешается проводить спортивные занятия и тренировки на улице.

В Литве гражданам с понедельника разрешен выезд за границу, при этом в отношении возвращающихся в страну по-прежнему действует требование 14-дневной самоизоляции. Общенациональный карантин в республике был введен 16 марта и действует до 11 мая.

Власти Молдавии объявили в понедельник, что не будут продлевать введенный до 15 мая режим чрезвычайного положения. К смягчению ограничений в Молдавии приступили 27 апреля, когда частично возобновили работу госпредприятия, оказывающие услуги населению, дополнительно к продуктовым были также открыты магазины, торгующие промтоварами. Закрытыми остались рынки и крупные торговые центры, кафе и рестораны. На данном этапе гражданам разрешены прогулки в парках, но с соблюдением безопасной дистанции, однако закрыты спортивные и детские площадки, школьники переведены на удаленное обучение.

Жители эстонских островов с 4 мая в рамках смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, могут свободно ездить на материковую часть республики и назад. С 18 мая ограничения на сообщение между островами и материком будут полностью сняты.

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АзербайджанБельгияЯпонияГрузияКазахстанИндияИспанияИталияЛитваПортугалияХорватияСербияПольшаПандемия коронавируса нового типа
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