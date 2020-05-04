Карантин на Украине из-за коронавируса продлен до 22 мая

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Карантин на Украине в связи с распространением коронавируса продлили до 22 мая. Такое решение в понедельник принял кабинет министров на внеочередном заседании.

Однако документ о продлении карантина принят с возможностью его доработки в течение двух дней, так как в нем будут предусмотрены послабления на введенные ограничения.

"Изменения касаются продления карантина до 22 мая на территории страны. Снимаем определенный ряд запретов, которые действовали на территории страны. Разрешаем работу летних террас ресторанов, которые распложены под открытым небом. Позволяем работу определенных мероприятий культуры. Но все это на усмотрение того или иного учреждения культуры. Также разрешаем работу адвокатов, нотариусов", - заявил на заседании министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая. "Важный момент, сигнал для бизнеса, с 11 мая готовьте свои заведения для открытия. Смягчение состоится", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом данное постановление подразумевает возможность ужесточения карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент - это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Ранее Шмигаль сообщил, что дальнейшие решения о продлении или снятии карантина будут приниматься исходя из ситуации с пандемией коронавируса в мире.