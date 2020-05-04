Генсек ООН призвал к координации глобальных мер реагирования на пандемию

БАКУ, 4 мая. /ТАСС/. Масштабы пандемии заболевания, вызванного коронавирусом (COVID-19), требуют скоординированных глобальных мер реагирования. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам саммита Движения неприсоединения (ДН) в формате контактной группы, проходящего в понедельник под названием "Мы вместе против COVID-19". Саммит проводится посредством видеоконференции по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Масштабы и сложность этого кризиса требуют скоординированных глобальных мер реагирования", - сказал Гутерриш. Он подчеркнул, что пандемия продемонстрировала хрупкость обществ и экономик перед потрясениями и, представляя угрозу реализации целей устойчивого развития, "обнажила глубокое неравенство". "Единственным ответом здесь являются качества руководства, опирающиеся на смелость, дальновидность и сотрудничество", - подчеркнул генсек.

Гутерриш отметил недостаточную в сложившихся условиях солидарность в отношении развивающихся стран. "Они нуждаются в широкомасштабной поддержке для устранения пустот в системах здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусом, социального и экономического влияния пандемии на общества", - считает он.

В саммите участвуют главы государств и правительств более 40 стран - членов ДН, а также руководители ряда международных организаций, в том числе ООН, Африканского союза, Всемирной организации здравоохранения, Еврокомиссии.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время ДН объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях ДН открытого характера. Россия получила этот статус в 1995 году.

После состоявшегося в Баку 25-26 октября прошлого года саммита ДН Азербайджан принял председательство в организации в 2019-2022 годах.