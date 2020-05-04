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Приговор Ратко Младичу

Апелляционные слушания по делу Младича назначили на 16-17 июня

Они должны были пройти в марте, однако были перенесены в связи с тем, что Ратко Младичу была сделана операция по удалению опухоли

ГААГА, 4 мая. /ТАСС/. Апелляционные слушания по делу бывшего командующего армии сербов Боснии и Герецговины Ратко Младича пройдут 16-17 июня. Об этом сообщили в понедельник в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов (МОМУТ).

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"Апелляционные слушания по данному делу пройдут в Гааге 16 и 17 июня", - сказали в суде, добавив, что даты могут быть изменены в случае, если связанные с пандемией коронавируса ограничения будут препятствовать поездкам участвующих в процессе лиц или проведению заседаний по другим причинам. Во второй день слушаний Младич получит возможность лично выступить с обращением к судьям.

Апелляционные слушания должны были пройти в марте, однако были перенесены в связи с тем, что Младичу была сделана операция по удалению опухоли.

Генерал Ратко Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь.

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Младич, РаткоПриговор Ратко Младичу
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