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Пандемия коронавируса нового типа

На месторождениях Ямала число заразивших коронавирусом увеличилось почти до 500 человек

За сутки выявили почти 90 инфицированных

ТАСС, 4 мая. Заражение коронавирусной инфекцией выявили еще у 89 сотрудников предприятий, работающих на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Таким образом, число инфицированных в пяти вахтовых поселках на Ямале составляет 498 человек, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

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"В целом 4 мая на месторождениях ЯНАО подтверждено 89 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 498 случаев (70% от всех заболевших по региону). Выздоровели - 36", - говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число заболевших зафиксировали на данный момент на предприятиях в районе Нового Уренгоя (Уренгойское газовое месторождение) - 237 (22 новых, двое выздоровевших). В Ямальском районе (вахтовые поселки Бованенково, Сабетта) заболевших 223 (63 новых, выздоровели - 12), по одному новому заболевшему в Пуровском и Тазовском районах. В Надымском районе и Салехарде новых случаев заболевания не зафиксировано.

"Сегодня у Ямала рекордный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы ждали такого развития событий с того момента, как привезли из Сабетты почти две тысячи проб, взятых у вахтовых рабочих поселка. Часть тестов дает положительный результат, и в регионе пошел прирост", - приводят в сообщении слова руководителя оперативного штаба Татьяны Бучковой.

Отмечается, что во всех крупных очагах - в Ямальском районе, в районе Нового Уренгоя - вахтовики переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Медики наблюдают их амбулаторно, без госпитализации.

Сутками ранее, 3 мая, на месторождениях ЯНАО подтвердили 33 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по региону, по состоянию на 4 мая 2020 года, Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвердил 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в ЯНАО подтверждено 712 случаев COVID-19. Бессимптомно или в легкой форме заболевание протекает в 362 (68%) случаях. Выздоровел от коронавируса 131 человек.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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