Франция выделит дополнительно €500 млн на разработку вакцины от коронавируса

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Франции намерены выделить €500 млн на разработку противовирусной вакцины. Об этом сообщил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на международной онлайн-конференции доноров для сбора средств на борьбу с пандемией в мире.

"Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных €500 млн на эту инициативу ", - сказал французский лидер. Эта сумма, как уточнил Макрон, пойдет на разработку вакцины и препаратов от коронавируса. "Вакцина, когда она будет разработана, должна быть доступна во всем мире", - подчеркнул президент Франции.

Макрон призвал международное сообщество "объединить усилия для создания вакцины и средств диагностики". Он отметил, что "из ситуации с пандемией необходимо извлечь все уроки".

"Дорога будет длинной. Необходимо будет производить маски и распределять их всему населению. Вот почему я призываю каждого внести свой вклад в эти усилия, которые мы прилагаем", - заявил Макрон. "Вы можете рассчитывать на наши обязательства", - сказал французский лидер, обращаясь к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Согласно последним данным властей Франции, количество умерших после заражения коронавирусом в стране достигло почти 25 тыс. В больницах в настоящий момент находятся 25 815 пациентов, свыше 50 тыс. выздоровели.